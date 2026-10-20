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Kursentwicklung 20.10.2026 15:58:28

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Der ATX Prime gibt am Nachmittag nach.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,34 Prozent auf 3 151,97 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 136,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 194,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 330,07 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 3 151,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 305,83 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 68,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,25 EUR), Telekom Austria (+ 0,82 Prozent auf 8,59 EUR), Lenzing (+ 0,57 Prozent auf 10,58 EUR) und Verbund (+ 0,45 Prozent auf 66,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-6,15 Prozent auf 161,80 EUR), Frequentis (-3,27 Prozent auf 62,20 EUR), Addiko Bank (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR) und STRABAG SE (-2,36 Prozent auf 99,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 109 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Addiko Bank 25,30 -2,69% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 160,80 -6,73% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,55 2,86% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 108,70 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 63,10 -1,87% Frequentis
Lenzing AG 10,50 -0,19% Lenzing AG
OMV AG 73,65 -1,01% OMV AG
STRABAG SE 101,40 -0,39% STRABAG SE
Telekom Austria AG 8,62 1,17% Telekom Austria AG
Verbund AG 65,55 -0,83% Verbund AG
Vienna Insurance 69,20 2,67% Vienna Insurance
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 168,06 -0,84%

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