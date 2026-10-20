OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Kursentwicklung
|
20.10.2026 15:58:28
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,34 Prozent auf 3 151,97 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 136,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 194,86 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 330,07 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 3 151,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 305,83 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 68,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,25 EUR), Telekom Austria (+ 0,82 Prozent auf 8,59 EUR), Lenzing (+ 0,57 Prozent auf 10,58 EUR) und Verbund (+ 0,45 Prozent auf 66,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-6,15 Prozent auf 161,80 EUR), Frequentis (-3,27 Prozent auf 62,20 EUR), Addiko Bank (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR) und STRABAG SE (-2,36 Prozent auf 99,40 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 109 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AG
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,30
|-2,69%
|AT & S (AT&S)
|160,80
|-6,73%
|CA Immobilien
|21,55
|2,86%
|Erste Group Bank AG
|108,70
|-1,45%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,00%
|Frequentis
|63,10
|-1,87%
|Lenzing AG
|10,50
|-0,19%
|OMV AG
|73,65
|-1,01%
|STRABAG SE
|101,40
|-0,39%
|Telekom Austria AG
|8,62
|1,17%
|Verbund AG
|65,55
|-0,83%
|Vienna Insurance
|69,20
|2,67%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 168,06
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.