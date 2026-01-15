Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge

Wenig verändert zeigt sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent auf 2 697,39 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,011 Prozent höher bei 2 698,79 Punkten, nach 2 698,49 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 704,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 681,74 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,458 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 569,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 331,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1 856,75 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,48 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 705,96 Punkten. Bei 2 654,40 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 4,00 Prozent auf 3,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,37 Prozent auf 33,75 EUR), AMAG (+ 3,28 Prozent auf 25,20 EUR), CA Immobilien (+ 3,13 Prozent auf 25,08 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,81 Prozent auf 65,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen DO (-2,62 Prozent auf 204,50 EUR), Wienerberger (-1,48 Prozent auf 29,28 EUR), Raiffeisen (-1,45 Prozent auf 36,62 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,27 Prozent auf 93,00 EUR) und OMV (-1,01 Prozent auf 49,18 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 435 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

