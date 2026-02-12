Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge

Am Donnerstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,57 Prozent auf 2 838,10 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 2 883,18 Punkten, nach 2 883,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 823,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 896,54 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,860 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 701,37 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 2 448,92 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Wert von 1 982,84 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,77 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 896,54 Punkte. 2 638,17 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 5,83 Prozent auf 199,80 EUR), Telekom Austria (+ 3,42 Prozent auf 9,98 EUR), Flughafen Wien (+ 2,60 Prozent auf 55,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,44 Prozent auf 4,20 EUR) und Semperit (+ 1,67 Prozent auf 13,42 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-5,83 Prozent auf 48,50 EUR), BAWAG (-4,57 Prozent auf 133,50 EUR), STRABAG SE (-4,31 Prozent auf 88,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,93 Prozent auf 17,10 EUR) und Raiffeisen (-3,31 Prozent auf 42,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 796 352 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 41,826 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat mit 5,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 7,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at