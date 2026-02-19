Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Performance
|
19.02.2026 17:58:55
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge
Am Donnerstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 2 877,32 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0,025 Prozent schwächer bei 2 891,96 Punkten, nach 2 892,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 861,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 893,54 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,79 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 700,88 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 2 390,42 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Wert von 2 037,09 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,24 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 897,43 Punkte. 2 638,17 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AMAG (+ 2,92 Prozent auf 28,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,86 Prozent auf 5,76 EUR), Semperit (+ 2,15 Prozent auf 13,30 EUR), OMV (+ 1,73 Prozent auf 55,85 EUR) und Rosenbauer (+ 1,44 Prozent auf 49,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil STRABAG SE (-7,19 Prozent auf 90,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,49 Prozent auf 50,90 EUR), Polytec (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR), Frequentis (-2,12 Prozent auf 74,00 EUR) und Lenzing (-2,11 Prozent auf 25,55 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 427 018 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,700 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die Warimpex-Aktie hat mit 6,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 7,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
