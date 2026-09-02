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Index im Blick 02.09.2026 12:26:53

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Verluste

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Verluste

Der ATX Prime bewegt sich am dritten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,59 Prozent leichter bei 3 301,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 3 321,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 321,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 300,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 338,67 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,01 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 3 034,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 290,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,22 Prozent nach oben. Bei 3 363,45 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Flughafen Wien (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,02 Prozent auf 17,88 EUR), AMAG (+ 0,74 Prozent auf 27,20 EUR) und Semperit (+ 0,59 Prozent auf 17,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,02 Prozent auf 2,22 EUR), EVN (-2,56 Prozent auf 28,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,50 EUR), Rosenbauer (-2,45 Prozent auf 63,80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,22 Prozent auf 4,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 104 176 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,119 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 27,60 2,22% AMAG
CA Immobilien 23,10 0,87% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 121,80 -0,81% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,90 -1,20% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,00 -0,38% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 4,45 -1,11% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 4,65% Marinomed Biotech AG
OMV AG 70,15 0,36% OMV AG
Rosenbauer 65,40 0,00% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 30,30 -3,19% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 17,30 2,37% Semperit AG Holding
UNIQA Insurance AG 17,98 1,58% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 18,56 -3,58% Wienerberger AG
Wolford AG 2,38 -2,46% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,09 1,74% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 320,13 -0,04%

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Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
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