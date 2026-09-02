Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Index im Blick
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02.09.2026 12:26:53
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Verluste
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,59 Prozent leichter bei 3 301,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 3 321,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 321,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 300,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 338,67 Punkten verzeichnete.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,01 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 3 034,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 290,50 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,22 Prozent nach oben. Bei 3 363,45 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Flughafen Wien (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,02 Prozent auf 17,88 EUR), AMAG (+ 0,74 Prozent auf 27,20 EUR) und Semperit (+ 0,59 Prozent auf 17,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,02 Prozent auf 2,22 EUR), EVN (-2,56 Prozent auf 28,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,50 EUR), Rosenbauer (-2,45 Prozent auf 63,80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,22 Prozent auf 4,40 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 104 176 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,119 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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