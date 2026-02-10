Mayr-Melnhof Karton Aktie
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge
Am Dienstag sank der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 2 844,45 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 2 856,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 857,28 Punkten am Vortag.
Bei 2 837,90 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 861,63 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der ATX Prime bei 2 685,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 955,90 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,01 Prozent. Bei 2 861,63 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 6,95 Prozent auf 4,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,55 Prozent auf 102,00 EUR), Lenzing (+ 3,33 Prozent auf 27,95 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,98 Prozent auf 6,22 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,71 Prozent auf 17,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-6,39 Prozent auf 3,81 EUR), Frequentis (-3,82 Prozent auf 80,60 EUR), Addiko Bank (-3,40 Prozent auf 25,60 EUR), Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 65,90 EUR) und Palfinger (-3,13 Prozent auf 38,75 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 407 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,554 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
