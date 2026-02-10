Mayr-Melnhof Karton Aktie

Index im Fokus 10.02.2026 17:59:10

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Am Dienstag zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Dienstag sank der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 2 844,45 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 2 856,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 857,28 Punkten am Vortag.

Bei 2 837,90 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 861,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der ATX Prime bei 2 685,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 955,90 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,01 Prozent. Bei 2 861,63 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 6,95 Prozent auf 4,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,55 Prozent auf 102,00 EUR), Lenzing (+ 3,33 Prozent auf 27,95 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,98 Prozent auf 6,22 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,71 Prozent auf 17,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-6,39 Prozent auf 3,81 EUR), Frequentis (-3,82 Prozent auf 80,60 EUR), Addiko Bank (-3,40 Prozent auf 25,60 EUR), Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 65,90 EUR) und Palfinger (-3,13 Prozent auf 38,75 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 407 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,554 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

