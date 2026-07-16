Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

Am Donnerstag schloss der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 3 180,54 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 3 183,31 Punkten, nach 3 183,43 Punkten am Vortag.

Bei 3 156,33 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 193,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 173,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 900,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 232,02 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,65 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 7,82 Prozent auf 4,00 EUR), Frequentis (+ 2,60 Prozent auf 63,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,27) Prozent auf 81,00 EUR), Palfinger (+ 2,18 Prozent auf 32,80 EUR) und Lenzing (+ 1,83 Prozent auf 25,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen FACC (-3,78 Prozent auf 16,28 EUR), AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 174,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,26 Prozent auf 5,18 EUR), Raiffeisen (-1,26 Prozent auf 54,70 EUR) und EVN (-1,19 Prozent auf 29,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 285 530 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 45,249 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at