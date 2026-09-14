FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Index im Blick
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14.09.2026 12:26:51
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verliert mittags
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,60 Prozent leichter bei 3 324,71 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,053 Prozent fester bei 3 380,73 Punkten in den Handel, nach 3 378,94 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 381,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 316,80 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 3 316,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 085,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 2 319,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 1,32 Prozent auf 18,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,66 Prozent auf 22,85 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 72,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,50 Prozent auf 4,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,38 Prozent auf 106,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-9,62 Prozent auf 150,40 EUR), Lenzing (-3,41 Prozent auf 21,25 EUR), FACC (-2,92 Prozent auf 15,30 EUR), Raiffeisen (-2,78 Prozent auf 64,65 EUR) und Erste Group Bank (-2,54 Prozent auf 118,90 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 217 593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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