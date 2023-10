Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,61 Prozent leichter bei 1 584,73 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 1 594,38 Punkten in den Handel, nach 1 594,44 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 582,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 596,41 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,722 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, stand der ATX Prime bei 1 592,11 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 13.07.2023, bei 1 605,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der ATX Prime einen Wert von 1 383,47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,065 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AMAG (+ 1,40 Prozent auf 29,00 EUR), Addiko Bank (+ 0,81 Prozent auf 12,50 EUR), Verbund (+ 0,79 Prozent auf 82,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,39 Prozent auf 52,00 EUR) und Telekom Austria (+ 0,30 Prozent auf 6,69 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-2,23 Prozent auf 37,20 EUR), Raiffeisen (-1,82 Prozent auf 13,47 EUR), Wienerberger (-1,76 Prozent auf 23,48 EUR), IMMOFINANZ (-1,62 Prozent auf 18,26 EUR) und BAWAG (-1,49 Prozent auf 45,02 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telekom Austria-Aktie. 91 792 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,401 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

2024 präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at