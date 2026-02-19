Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,86 Prozent schwächer bei 2 867,89 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,025 Prozent auf 2 891,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2 892,69 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 893,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 863,18 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,45 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 2 700,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 390,42 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 2 037,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,89 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 897,43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,79 Prozent auf 5,70 EUR), Rosenbauer (+ 1,64 Prozent auf 49,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 25,66 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,84 Prozent auf 17,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen STRABAG SE (-6,37 Prozent auf 91,20 EUR), Wolford (-5,77 Prozent auf 2,94 EUR), Frequentis (-2,91 Prozent auf 73,40 EUR), Wienerberger (-2,72 Prozent auf 30,02 EUR) und voestalpine (-2,41 Prozent auf 46,92 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 174 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,700 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Mit 7,81 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

