Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich schwächer

Mit dem ATX Prime geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 2,03 Prozent schwächer bei 2 609,84 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent stärker bei 2 664,10 Punkten in den Handel, nach 2 663,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 609,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 668,77 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 840,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 139,84 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,82 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 3,27 Prozent auf 69,40 EUR), Lenzing (+ 0,41 Prozent auf 24,55 EUR), Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,20 EUR), Polytec (+ 0,00 Prozent auf 3,48 EUR) und Semperit (-0,13 Prozent auf 14,86 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-4,55 Prozent auf 50,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,62 Prozent auf 5,32 EUR), Raiffeisen (-3,31 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (-3,18 Prozent auf 33,45 EUR) und Erste Group Bank (-2,94 Prozent auf 90,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 166 272 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,335 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at