Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,13 Prozent auf 3 159,01 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 3 192,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 195,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 151,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 203,84 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,217 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 3 329,63 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 3 321,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 369,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,84 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,26 Prozent auf 3,80 EUR), FACC (+ 2,75 Prozent auf 13,44 EUR), Polytec (+ 2,72 Prozent auf 4,16 EUR), UBM Development (+ 2,50 Prozent auf 14,35 EUR) und DO (+ 2,10 Prozent auf 218,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,55 Prozent auf 11,74 EUR), AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 105,80 EUR), Verbund (-3,52 Prozent auf 72,70 EUR), voestalpine (-3,46 Prozent auf 40,14 EUR) und Semperit (-2,77 Prozent auf 17,55 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 516 404 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,079 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at