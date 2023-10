Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Am Dienstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,36 Prozent auf 1 583,57 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 1 589,54 Punkte an der Kurstafel, nach 1 589,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 570,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 589,98 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 611,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 599,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wies der ATX Prime 1 405,37 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 0,008 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,36 Prozent auf 28,70 EUR), FACC (+ 1,56 Prozent auf 5,85 EUR), STRABAG SE (+ 1,10 Prozent auf 36,70 EUR), Addiko Bank (+ 0,79 Prozent auf 12,70 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,70 Prozent auf 50,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil BAWAG (-2,31 Prozent auf 43,92 EUR), S IMMO (-2,19 Prozent auf 13,40 EUR), Semperit (-2,16 Prozent auf 16,30 EUR), voestalpine (-1,75 Prozent auf 24,66 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,56 Prozent auf 8,84 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 449 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,252 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,81 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at