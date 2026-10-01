Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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ATX Prime-Entwicklung 01.10.2026 09:28:57

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,63 Prozent auf 3 341,78 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,081 Prozent tiefer bei 3 360,10 Punkten, nach 3 362,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 360,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 333,13 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,76 Prozent nach unten. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 3 321,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 3 142,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 349,05 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,72 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,74 Prozent auf 208,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,20 Prozent auf 4,19 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,20 Prozent auf 4,21 EUR), Vienna Insurance (+ 0,76 Prozent auf 65,90 EUR) und DO (+ 0,53 Prozent auf 188,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-9,62 Prozent auf 18,80 EUR), Semperit (-2,85 Prozent auf 18,75 EUR), Palfinger (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), Frequentis (-2,25 Prozent auf 65,10 EUR) und OMV (-2,10 Prozent auf 69,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63 432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 202,00 0,75% AT & S (AT&S)
DO & CO 187,20 -0,11% DO & CO
Erste Group Bank AG 115,60 -4,54% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,70 -1,71% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 66,10 -0,75% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,02 -1,95% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 19,50 -6,25% Lenzing AG
OMV AG 70,65 -1,05% OMV AG
Palfinger AG 26,55 -3,28% Palfinger AG
Semperit AG Holding 19,30 0,00% Semperit AG Holding
Vienna Insurance 64,50 -1,38% Vienna Insurance
Wienerberger AG 16,53 -3,11% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,15 -0,24% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 279,13 -2,49%

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