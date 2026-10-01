Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Entwicklung
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01.10.2026 09:28:57
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,63 Prozent auf 3 341,78 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,081 Prozent tiefer bei 3 360,10 Punkten, nach 3 362,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 360,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 333,13 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,76 Prozent nach unten. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 3 321,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 3 142,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 349,05 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,72 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,74 Prozent auf 208,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,20 Prozent auf 4,19 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,20 Prozent auf 4,21 EUR), Vienna Insurance (+ 0,76 Prozent auf 65,90 EUR) und DO (+ 0,53 Prozent auf 188,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-9,62 Prozent auf 18,80 EUR), Semperit (-2,85 Prozent auf 18,75 EUR), Palfinger (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), Frequentis (-2,25 Prozent auf 65,10 EUR) und OMV (-2,10 Prozent auf 69,90 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63 432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
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|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
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|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
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|Kapsch TrafficCom neutral
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|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
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|Kapsch TrafficCom neutral
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|09.03.18
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|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|202,00
|0,75%
|DO & CO
|187,20
|-0,11%
|Erste Group Bank AG
|115,60
|-4,54%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,70
|-1,71%
|Frequentis
|66,10
|-0,75%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,02
|-1,95%
|Lenzing AG
|19,50
|-6,25%
|OMV AG
|70,65
|-1,05%
|Palfinger AG
|26,55
|-3,28%
|Semperit AG Holding
|19,30
|0,00%
|Vienna Insurance
|64,50
|-1,38%
|Wienerberger AG
|16,53
|-3,11%
|ZUMTOBEL AG
|4,15
|-0,24%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 279,13
|-2,49%
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