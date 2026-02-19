PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

Kursentwicklung im Fokus 19.02.2026 09:29:21

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start in der Verlustzone

Der ATX Prime fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 2 879,26 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,025 Prozent tiefer bei 2 891,96 Punkten, nach 2 892,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 868,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 893,54 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,86 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 19.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 700,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 390,42 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Stand von 2 037,09 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,32 Prozent aufwärts. 2 897,43 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell BAWAG (+ 1,85 Prozent auf 137,50 EUR), OMV (+ 1,28 Prozent auf 55,60 EUR), FACC (+ 1,05 Prozent auf 11,54 EUR), CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 25,64 EUR) und Rosenbauer (+ 0,62 Prozent auf 49,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil STRABAG SE (-7,19 Prozent auf 90,40 EUR), Wolford (-5,77 Prozent auf 2,94 EUR), PORR (-2,69 Prozent auf 38,05 EUR), voestalpine (-2,45 Prozent auf 46,90 EUR) und Addiko Bank (-2,30 Prozent auf 25,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60 979 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,700 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Warimpex-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu PORR AG

Analysen zu PORR AG

10.12.25 PORR buy Warburg Research
25.11.25 PORR accumulate Erste Group Bank
20.11.25 PORR Kauf Warburg Research
29.08.25 PORR Erste Group Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 25,60 -2,29% Addiko Bank
BAWAG 135,40 1,04% BAWAG
CA Immobilien 26,12 1,24% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 106,80 -0,09% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,85 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 11,90 4,20% FACC AG
OMV AG 55,40 -0,81% OMV AG
PORR AG 40,10 1,13% PORR AG
Rosenbauer 49,50 0,20% Rosenbauer
STRABAG SE 91,60 1,33% STRABAG SE
voestalpine AG 47,84 0,42% voestalpine AG
Warimpex 0,49 -1,41% Warimpex
Wolford AG 2,94 -6,96% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 882,19 0,17%

