Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|ATX-Kursverlauf
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23.03.2026 09:28:59
Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start ab
Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 2,38 Prozent schwächer bei 5 071,12 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 152,627 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,217 Prozent schwächer bei 5 183,53 Punkten, nach 5 194,82 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 184,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 070,31 Punkten erreichte.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 817,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der ATX mit 5 247,21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, betrug der ATX-Kurs 4 259,64 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,24 Prozent ein. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. 5 070,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell BAWAG (-1,28 Prozent auf 123,30 EUR), Verbund (-1,55 Prozent auf 66,60 EUR), CA Immobilien (-1,59 Prozent auf 23,52 EUR), Österreichische Post (-1,92 Prozent auf 33,20 EUR) und OMV (-1,98 Prozent auf 57,05 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil DO (-4,53 Prozent auf 160,00 EUR), Palfinger (-4,53 Prozent auf 33,75 EUR), Lenzing (-4,13 Prozent auf 19,94 EUR), STRABAG SE (-3,53 Prozent auf 82,00 EUR) und PORR (-3,39 Prozent auf 32,80 EUR) unter Druck.
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 52 685 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 34,704 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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