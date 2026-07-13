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Index-Performance im Fokus 13.07.2026 09:28:57

Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start des Montagshandels ab

Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start des Montagshandels ab

Der ATX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,62 Prozent tiefer bei 6 444,44 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 180,861 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,108 Prozent auf 6 477,89 Punkte an der Kurstafel, nach 6 484,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 477,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 440,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 258,71 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 5 797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 483,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,17 Prozent auf 60,60 EUR), CA Immobilien (+ 0,83 Prozent auf 24,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,82 Prozent auf 30,70 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,95 EUR) und Verbund (+ 0,35 Prozent auf 57,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,03 Prozent auf 183,00 EUR), voestalpine (-1,71 Prozent auf 42,56 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR), Wienerberger (-1,43 Prozent auf 22,08 EUR) und STRABAG SE (-1,27 Prozent auf 85,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 30 897 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45,677 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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