Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt zum Start

Der ATX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag fällt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 5 286,89 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 153,560 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 293,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 272,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 295,73 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 5 701,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 5 326,33 Punkten. Der ATX stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 4 076,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent nach unten. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell PORR (+ 5,69 Prozent auf 36,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 24,18 EUR), Vienna Insurance (+ 0,66 Prozent auf 61,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,42 Prozent auf 36,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 14,88 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-5,64 Prozent auf 48,50 EUR), Andritz (-1,75 Prozent auf 58,90 EUR), Verbund (-1,13 Prozent auf 65,60 EUR), voestalpine (-1,12 Prozent auf 36,96 EUR) und OMV (-0,88 Prozent auf 62,15 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 34 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at