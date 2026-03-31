ATX
|
5 293,69
|
-0,19
|
0,00 %
|Kursverlauf
|
31.03.2026 09:29:23
Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt zum Start
Am Dienstag fällt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 5 286,89 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 153,560 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 293,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,88 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 272,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 295,73 Punkten.
ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 5 701,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 5 326,33 Punkten. Der ATX stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 4 076,36 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent nach unten. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
ATX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell PORR (+ 5,69 Prozent auf 36,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 24,18 EUR), Vienna Insurance (+ 0,66 Prozent auf 61,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,42 Prozent auf 36,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 14,88 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-5,64 Prozent auf 48,50 EUR), Andritz (-1,75 Prozent auf 58,90 EUR), Verbund (-1,13 Prozent auf 65,60 EUR), voestalpine (-1,12 Prozent auf 36,96 EUR) und OMV (-0,88 Prozent auf 62,15 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 34 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 293,68
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX dreht in die Gewinnzone -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.