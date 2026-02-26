Schwacher Wochentag in Wien: ATX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

In Wien war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Der ATX schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5 763,61 Punkten ab. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 164,925 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 766,12 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 766,12 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 772,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 689,02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0,736 Prozent nach. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, den Stand von 5 525,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 000,70 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Stand von 4 229,96 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 1,65 Prozent auf 135,60 EUR), Andritz (+ 0,89 Prozent auf 73,75 EUR), Raiffeisen (+ 0,61 Prozent auf 42,82 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,60 Prozent auf 16,80 EUR) und CPI Europe (+ 0,56 Prozent auf 16,17 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-2,12 Prozent auf 39,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,72 Prozent auf 51,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,61 Prozent auf 36,75 EUR), Wienerberger (-1,50 Prozent auf 27,54 EUR) und Verbund (-1,26 Prozent auf 59,00 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 458 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

