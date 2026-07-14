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14.07.2026 09:29:16
Schwacher Wochentag in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Verluste
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 6 447,68 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 180,861 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 463,28 Zählern und damit 0,016 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 464,30 Punkte).
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 399,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 463,37 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 6 258,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 898,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, notierte der ATX bei 4 476,60 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,48 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,01 Prozent auf 55,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 31,20 EUR), OMV (+ 0,90 Prozent auf 61,65 EUR), voestalpine (+ 0,73 Prozent auf 44,08 EUR) und Verbund (+ 0,43 Prozent auf 58,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-1,70 Prozent auf 202,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,09 Prozent auf 181,80 EUR), Andritz (-0,83 Prozent auf 71,70 EUR), BAWAG (-0,80 Prozent auf 174,10 EUR) und Österreichische Post (-0,78 Prozent auf 31,80 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 25 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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