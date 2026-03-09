UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|ATX-Performance
|
09.03.2026 15:58:37
Schwacher Wochentag in Wien: ATX verliert
Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,87 Prozent schwächer bei 5 302,48 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,501 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,130 Prozent höher bei 5 410,68 Punkten in den Handel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 410,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 202,63 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 753,52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Stand von 5 129,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 4 290,81 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,921 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 202,63 Zähler.
ATX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,84 Prozent auf 36,50 EUR), Verbund (+ 1,70 Prozent auf 65,70 EUR), OMV (+ 0,78 Prozent auf 57,90 EUR), EVN (-0,53 Prozent auf 28,05 EUR) und Lenzing (-0,67 Prozent auf 22,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-8,30 Prozent auf 38,88 EUR), Wienerberger (-5,27 Prozent auf 23,36 EUR), DO (-3,87 Prozent auf 174,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,80 Prozent auf 15,30 EUR) und PORR (-2,70 Prozent auf 37,80 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 585 798 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,894 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
ATX-Fundamentaldaten
Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|171,80
|-5,08%
|Erste Group Bank AG
|94,05
|-1,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,20
|0,00%
|Lenzing AG
|21,90
|-2,01%
|OMV AG
|57,75
|0,52%
|Österreichische Post AG
|33,65
|-1,90%
|PORR AG
|37,55
|-3,35%
|Raiffeisen
|36,82
|-1,23%
|Schoeller-Bleckmann
|36,25
|3,13%
|UNIQA Insurance AG
|15,26
|-3,05%
|Verbund AG
|65,20
|0,93%
|voestalpine AG
|39,06
|-7,88%
|Wienerberger AG
|23,70
|-3,89%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 308,39
|-1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.