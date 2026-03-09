UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Performance 09.03.2026 15:58:37

Schwacher Wochentag in Wien: ATX verliert

Schwacher Wochentag in Wien: ATX verliert

Der ATX zeigt sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,87 Prozent schwächer bei 5 302,48 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,501 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,130 Prozent höher bei 5 410,68 Punkten in den Handel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 410,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 202,63 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 753,52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Stand von 5 129,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 4 290,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,921 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 202,63 Zähler.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,84 Prozent auf 36,50 EUR), Verbund (+ 1,70 Prozent auf 65,70 EUR), OMV (+ 0,78 Prozent auf 57,90 EUR), EVN (-0,53 Prozent auf 28,05 EUR) und Lenzing (-0,67 Prozent auf 22,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-8,30 Prozent auf 38,88 EUR), Wienerberger (-5,27 Prozent auf 23,36 EUR), DO (-3,87 Prozent auf 174,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,80 Prozent auf 15,30 EUR) und PORR (-2,70 Prozent auf 37,80 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 585 798 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,894 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DO & CO 171,80 -5,08% DO & CO
Erste Group Bank AG 94,05 -1,00% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,20 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 21,90 -2,01% Lenzing AG
OMV AG 57,75 0,52% OMV AG
Österreichische Post AG 33,65 -1,90% Österreichische Post AG
PORR AG 37,55 -3,35% PORR AG
Raiffeisen 36,82 -1,23% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,25 3,13% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 15,26 -3,05% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 65,20 0,93% Verbund AG
voestalpine AG 39,06 -7,88% voestalpine AG
Wienerberger AG 23,70 -3,89% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 308,39 -1,76%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen