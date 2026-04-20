Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Kursverlauf
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20.04.2026 12:26:57
Schwacher Wochentag in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer
Am Montag fällt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 1,55 Prozent auf 5 865,49 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 169,941 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 5 956,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 957,70 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 854,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 957,19 Punkten.
ATX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5 194,82 Punkte. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.01.2026, den Stand von 5 370,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 3 916,09 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,60 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 972,19 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
ATX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,19 Prozent auf 87,40 EUR), OMV (+ 2,03 Prozent auf 57,85 EUR), Verbund (+ 1,63 Prozent auf 62,20 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 27,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 35,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-4,05 Prozent auf 180,20 EUR), voestalpine (-4,00 Prozent auf 41,76 EUR), Raiffeisen (-3,73 Prozent auf 44,96 EUR), Erste Group Bank (-3,31 Prozent auf 105,00 EUR) und Wienerberger (-2,88 Prozent auf 25,66 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 157 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,181 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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