ATX
|
6 497,14
|
110,33
|
1,73 %
|ATX im Blick
|
02.07.2026 09:29:19
Schwacher Wochentag in Wien: ATX zeigt sich zum Start schwächer
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 6 383,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 179,623 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 6 389,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,81 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 393,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 366,03 Punkten lag.
ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,383 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 140,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der ATX noch bei 5 457,38 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 4 405,74 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,28 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 1,83 Prozent auf 41,28 EUR), OMV (+ 1,37 Prozent auf 55,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,62) Prozent auf 64,70 EUR), Verbund (+ 0,55 Prozent auf 55,10 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,95 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 189,00 EUR), DO (-1,57 Prozent auf 219,50 EUR), PORR (-1,23 Prozent auf 44,10 EUR), STRABAG SE (-1,15 Prozent auf 86,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 20 428 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,482 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 497,14
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.