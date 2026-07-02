Schwacher Wochentag in Wien: ATX zeigt sich zum Start schwächer

Der ATX gibt am Donnerstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 6 383,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 179,623 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 6 389,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,81 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 393,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 366,03 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,383 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 140,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der ATX noch bei 5 457,38 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 4 405,74 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,28 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 1,83 Prozent auf 41,28 EUR), OMV (+ 1,37 Prozent auf 55,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,62) Prozent auf 64,70 EUR), Verbund (+ 0,55 Prozent auf 55,10 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,95 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 189,00 EUR), DO (-1,57 Prozent auf 219,50 EUR), PORR (-1,23 Prozent auf 44,10 EUR), STRABAG SE (-1,15 Prozent auf 86,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 20 428 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,482 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at