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Kursentwicklung 09.04.2026 09:29:08

Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone

Der ATX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent tiefer bei 5 654,00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,966 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 5 664,70 Punkte an der Kurstafel, nach 5 665,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 622,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 665,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,61 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 09.03.2026, einen Stand von 5 308,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 403,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 602,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,65 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 2,35 Prozent auf 65,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,10 Prozent auf 36,80 EUR), Verbund (+ 1,08 Prozent auf 65,70 EUR), OMV (+ 0,58 Prozent auf 61,15 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 35,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen DO (-2,82 Prozent auf 186,40 EUR), PORR (-1,90 Prozent auf 38,80 EUR), CA Immobilien (-1,55 Prozent auf 25,40 EUR), Raiffeisen (-1,29 Prozent auf 39,82 EUR) und Palfinger (-1,23 Prozent auf 36,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 35 125 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,627 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Mit 6,87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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