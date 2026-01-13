ATX
Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX aktuell
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 5 431,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 157,849 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent fester bei 5 440,68 Punkten in den Handel, nach 5 440,34 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 5 427,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 449,93 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der ATX-Kurs 5 103,16 Punkte. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 4 729,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bewegte sich der ATX bei 3 662,12 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Erste Group Bank (+ 1,25 Prozent auf 105,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,02 Prozent auf 34,50 EUR), BAWAG (+ 0,69 Prozent auf 131,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,36 Prozent auf 38,52 EUR) und OMV (+ 0,33 Prozent auf 49,32 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), voestalpine (-1,95 Prozent auf 39,22 EUR), Vienna Insurance (-1,93 Prozent auf 65,90 EUR), Verbund (-1,58 Prozent auf 62,30 EUR) und EVN (-1,43 Prozent auf 27,65 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 115 784 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,001 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
2026 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8,93 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
