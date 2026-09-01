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01.09.2026 15:58:53
Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX aktuell
Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 6 758,67 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 190,950 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,020 Prozent stärker bei 6 769,56 Punkten, nach 6 768,24 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 721,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 805,06 Punkten lag.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX mit 6 457,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der ATX mit 6 075,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der ATX mit 4 647,20 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,29 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,82 Prozent auf 69,75 EUR), Erste Group Bank (+ 1,40 Prozent auf 123,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 17,82 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,30 EUR) und Verbund (-0,08 Prozent auf 59,25 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-3,39 Prozent auf 148,00 EUR), Wienerberger (-2,65 Prozent auf 19,08 EUR), PORR (-2,42 Prozent auf 36,35 EUR), voestalpine (-2,06 Prozent auf 44,76 EUR) und BAWAG (-1,56 Prozent auf 177,00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 179 869 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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