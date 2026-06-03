Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Index-Performance 03.06.2026 12:27:05

Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX mittags

Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX mittags

Der ATX zeigt sich am Mittag in Rot.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent leichter bei 6 126,88 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 170,729 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 139,84 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 140,00 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 146,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 104,31 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,339 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 794,70 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 5 433,81 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 4 423,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,48 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 167,48 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,71 Prozent auf 59,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,46 Prozent auf 152,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 34,80 EUR), PORR (+ 0,88 Prozent auf 40,30 EUR) und Österreichische Post (+ 0,78 Prozent auf 32,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil BAWAG (-1,65 Prozent auf 149,00 EUR), Lenzing (-1,50 Prozent auf 23,00 EUR), Erste Group Bank (-1,36 Prozent auf 101,40 EUR), DO (-1,28 Prozent auf 185,20 EUR) und CA Immobilien (-0,61 Prozent auf 24,45 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 102 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,540 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 7,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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