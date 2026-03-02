Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag

Am Montag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,92 Prozent leichter bei 5 592,46 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 164,908 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,063 Prozent leichter bei 5 698,10 Punkten, nach 5 701,70 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 488,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 700,28 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Der ATX lag noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 5 658,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5 071,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bewegte sich der ATX bei 4 148,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 3,73 Prozent auf 62,55 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 55,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 35,90 EUR), PORR (-0,89 Prozent auf 38,80 EUR) und CA Immobilien (-0,98 Prozent auf 26,14 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen DO (-13,04 Prozent auf 187,40 EUR), Raiffeisen (-5,58 Prozent auf 39,90 EUR), Vienna Insurance (-4,25 Prozent auf 63,10 EUR), EVN (-3,21 Prozent auf 28,65 EUR) und voestalpine (-3,05 Prozent auf 47,06 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 484 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,107 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,84 erwartet. Mit 7,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at