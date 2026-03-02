DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX-Performance im Fokus
|
02.03.2026 12:27:03
Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag
Am Montag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,92 Prozent leichter bei 5 592,46 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 164,908 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,063 Prozent leichter bei 5 698,10 Punkten, nach 5 701,70 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 488,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 700,28 Einheiten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Der ATX lag noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 5 658,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5 071,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bewegte sich der ATX bei 4 148,04 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 3,73 Prozent auf 62,55 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 55,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 35,90 EUR), PORR (-0,89 Prozent auf 38,80 EUR) und CA Immobilien (-0,98 Prozent auf 26,14 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen DO (-13,04 Prozent auf 187,40 EUR), Raiffeisen (-5,58 Prozent auf 39,90 EUR), Vienna Insurance (-4,25 Prozent auf 63,10 EUR), EVN (-3,21 Prozent auf 28,65 EUR) und voestalpine (-3,05 Prozent auf 47,06 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 484 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,107 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,84 erwartet. Mit 7,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
12:27
|Handel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
25.02.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|26,22
|-0,68%
|DO & CO
|191,20
|-11,28%
|Erste Group Bank AG
|99,10
|-1,59%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,00
|-2,03%
|OMV AG
|55,70
|1,64%
|Österreichische Post AG
|34,60
|-1,42%
|PORR AG
|38,95
|-0,51%
|Raiffeisen
|40,28
|-4,69%
|Schoeller-Bleckmann
|35,65
|0,28%
|Verbund AG
|63,05
|4,56%
|Vienna Insurance
|65,80
|-0,15%
|voestalpine AG
|47,10
|-2,97%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 619,31
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.