DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Performance im Fokus 02.03.2026 12:27:03

Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag

Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag

ATX-Handel am Montagmittag.

Am Montag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,92 Prozent leichter bei 5 592,46 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 164,908 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,063 Prozent leichter bei 5 698,10 Punkten, nach 5 701,70 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 488,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 700,28 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Der ATX lag noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 5 658,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5 071,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bewegte sich der ATX bei 4 148,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,50 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 3,73 Prozent auf 62,55 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 55,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 35,90 EUR), PORR (-0,89 Prozent auf 38,80 EUR) und CA Immobilien (-0,98 Prozent auf 26,14 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen DO (-13,04 Prozent auf 187,40 EUR), Raiffeisen (-5,58 Prozent auf 39,90 EUR), Vienna Insurance (-4,25 Prozent auf 63,10 EUR), EVN (-3,21 Prozent auf 28,65 EUR) und voestalpine (-3,05 Prozent auf 47,06 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 484 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,107 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,84 erwartet. Mit 7,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu Vienna Insurance

mehr Analysen
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 26,22 -0,68% CA Immobilien
DO & CO 191,20 -11,28% DO & CO
Erste Group Bank AG 99,10 -1,59% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,00 -2,03% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 55,70 1,64% OMV AG
Österreichische Post AG 34,60 -1,42% Österreichische Post AG
PORR AG 38,95 -0,51% PORR AG
Raiffeisen 40,28 -4,69% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 35,65 0,28% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 63,05 4,56% Verbund AG
Vienna Insurance 65,80 -0,15% Vienna Insurance
voestalpine AG 47,10 -2,97% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 619,31 -1,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen