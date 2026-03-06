AT & S Aktie
Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Nachmittag
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1,46 Prozent tiefer bei 5 357,97 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 160,749 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,021 Prozent leichter bei 5 436,17 Punkten, nach 5 437,32 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 491,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 354,98 Punkten.
ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 5,97 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der ATX noch bei 5 665,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der ATX bei 5 081,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der ATX einen Stand von 4 329,90 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,116 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,91 Prozent auf 63,65 EUR), Andritz (+ 1,42 Prozent auf 68,00 EUR), EVN (+ 1,08 Prozent auf 27,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,94 Prozent auf 25,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,44 Prozent auf 34,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Raiffeisen (-5,21 Prozent auf 36,76 EUR), AT S (AT&S) (-4,34 Prozent auf 45,20 EUR), DO (-3,37 Prozent auf 183,60 EUR), Wienerberger (-2,80 Prozent auf 24,96 EUR) und BAWAG (-2,32 Prozent auf 121,90 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 402 318 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
