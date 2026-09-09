Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|ATX-Performance im Blick
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09.09.2026 15:58:54
Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Nachmittag
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,95 Prozent tiefer bei 6 839,91 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 194,191 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,023 Prozent leichter bei 6 903,97 Punkten, nach 6 905,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 907,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 802,75 Punkten.
ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,290 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 652,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 008,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4 655,57 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 910,60 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 1,56 Prozent auf 61,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,44 Prozent auf 169,60 EUR), OMV (+ 1,00 Prozent auf 70,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,83 Prozent auf 30,35 EUR) und Andritz (+ 0,36 Prozent auf 83,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-3,36 Prozent auf 18,72 EUR), BAWAG (-2,32 Prozent auf 176,70 EUR), Erste Group Bank (-2,10 Prozent auf 121,00 EUR), voestalpine (-2,03 Prozent auf 45,30 EUR) und Palfinger (-2,01 Prozent auf 31,75 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 199 072 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 48,401 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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