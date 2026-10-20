Warimpex Aktie

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WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209

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ATX Prime-Performance 20.10.2026 12:26:53

Schwacher Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags

Schwacher Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags

Der ATX Prime gibt derzeit nach.

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,32 Prozent auf 3 152,79 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 148,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 194,86 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 151,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 305,83 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,61 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 29,75 EUR), Lenzing (+ 0,95 Prozent auf 10,62 EUR), CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,00 EUR) und CPI Europe (+ 0,13 Prozent auf 15,06 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-5,45 Prozent auf 163,00 EUR), Warimpex (-4,59 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-3,01 Prozent auf 5,80 EUR) und Semperit (-2,81 Prozent auf 19,05 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85 490 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,768 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 160,80 -6,73% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,55 2,86% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,02 -0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 108,70 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 10,50 -0,19% Lenzing AG
OMV AG 73,65 -1,01% OMV AG
Polytec 5,88 -1,67% Polytec
Schoeller-Bleckmann 29,15 -1,02% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 19,20 -2,04% Semperit AG Holding
Vienna Insurance 69,20 2,67% Vienna Insurance
Warimpex 0,48 -0,84% Warimpex
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 168,06 -0,84%

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