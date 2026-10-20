Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
|ATX Prime-Performance
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20.10.2026 12:26:53
Schwacher Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags
Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,32 Prozent auf 3 152,79 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3 194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 194,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 148,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 194,86 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 151,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 305,83 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,61 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 29,75 EUR), Lenzing (+ 0,95 Prozent auf 10,62 EUR), CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,00 EUR) und CPI Europe (+ 0,13 Prozent auf 15,06 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-5,45 Prozent auf 163,00 EUR), Warimpex (-4,59 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-3,01 Prozent auf 5,80 EUR) und Semperit (-2,81 Prozent auf 19,05 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85 490 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,768 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|160,80
|-6,73%
|CA Immobilien
|21,55
|2,86%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,02
|-0,13%
|Erste Group Bank AG
|108,70
|-1,45%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,00%
|Lenzing AG
|10,50
|-0,19%
|OMV AG
|73,65
|-1,01%
|Polytec
|5,88
|-1,67%
|Schoeller-Bleckmann
|29,15
|-1,02%
|Semperit AG Holding
|19,20
|-2,04%
|Vienna Insurance
|69,20
|2,67%
|Warimpex
|0,48
|-0,84%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 168,06
|-0,84%
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