Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,15 Prozent auf 6 149,92 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 185,423 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6 222,58 Punkten, nach 6 221,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 134,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 227,75 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,891 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 270,26 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 6 672,27 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 4 948,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,91 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 4,33 Prozent auf 15,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,97 Prozent auf 98,50 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 21,15 EUR), DO (+ 1,32 Prozent auf 230,00 EUR) und voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 32,38 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,45 EUR), BAWAG (-2,49 Prozent auf 156,80 EUR), OMV (-2,20 Prozent auf 66,60 EUR), Lenzing (-1,87 Prozent auf 9,46 EUR) und Erste Group Bank (-1,83 Prozent auf 107,10 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 166 247 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,235 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at