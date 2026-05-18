Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag

Am Montag verliert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,48 Prozent auf 2 884,24 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,019 Prozent auf 2 897,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 898,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 876,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 897,48 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 947,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 892,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 233,25 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,51 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,79 Prozent auf 103,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,07 Prozent auf 59,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,61 Prozent auf 34,70 EUR), Verbund (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,00 Prozent auf 10,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Polytec (-3,74 Prozent auf 4,38 EUR), Wolford (-3,70 Prozent auf 2,60 EUR), Lenzing (-3,33 Prozent auf 23,25 EUR) und STRABAG SE (-3,31 Prozent auf 87,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 186 945 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 37,675 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at