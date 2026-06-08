Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
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08.06.2026 12:27:05
Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime mittags
Am Montag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 1,45 Prozent leichter bei 2 960,88 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 3 004,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 004,41 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 935,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 004,32 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2 910,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 686,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 234,94 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,39 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 1,28 Prozent auf 3,95 EUR), UBM Development (+ 1,17 Prozent auf 17,30 EUR), FACC (+ 0,25 Prozent auf 15,78 EUR), Frequentis (+ 0,13 Prozent auf 79,30 EUR) und AMAG (+ 0,00 Prozent auf 28,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-6,36 Prozent auf 10,30 EUR), OMV (-6,31 Prozent auf 59,40 EUR), CA Immobilien (-2,86 Prozent auf 22,10 EUR), Wienerberger (-2,85 Prozent auf 23,20 EUR) und voestalpine (-2,63 Prozent auf 45,96 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 168 342 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,850 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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