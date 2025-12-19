Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent leichter bei 2 119,88 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,058 Prozent auf 2 127,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 128,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 119,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 129,11 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 020,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wurde der SLI mit 1 994,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der SLI 1 888,61 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,32 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Straumann (+ 0,78 Prozent auf 95,16 CHF), Roche (+ 0,69 Prozent auf 321,70 CHF), Holcim (+ 0,60 Prozent auf 76,98 CHF), Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 594,60 CHF) und SGS SA (+ 0,27 Prozent auf 90,34 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-2,27 Prozent auf 82,74 CHF), Adecco SA (-1,84 Prozent auf 22,46 CHF), VAT (-1,77 Prozent auf 377,20 CHF), Partners Group (-1,43 Prozent auf 963,40 CHF) und Richemont (-1,24 Prozent auf 167,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 635 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 271,110 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,83 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

