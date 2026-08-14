Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent leichter bei 2 314,41 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,212 Prozent auf 2 332,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 314,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 332,94 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 286,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SLI mit 2 106,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der SLI 1 992,10 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,60 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Alcon (+ 1,31 Prozent auf 60,26 CHF), Partners Group (+ 1,02 Prozent auf 731,40 CHF), Sonova (+ 1,01 Prozent auf 240,80 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,94 Prozent auf 215,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 139,05 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lonza (-2,76 Prozent auf 557,00 CHF), Roche (-2,59 Prozent auf 352,90 CHF), Galderma (-2,52 Prozent auf 174,05 CHF), Novartis (-2,02 Prozent auf 121,24 CHF) und Richemont (-1,64 Prozent auf 192,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 716 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,623 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,34 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at