Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Performance im Fokus
|
08.10.2026 12:26:56
Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell
Am Donnerstag gibt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,87 Prozent auf 2 201,49 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 2 207,53 Zählern und damit 0,603 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 220,92 Punkte).
Der SLI verzeichnete bei 2 207,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 196,79 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,662 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SLI 2 265,74 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der SLI auf 2 268,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 052,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,35 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,17 Prozent auf 7 770,00 CHF), Sonova (+ 1,35 Prozent auf 255,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 224,60 CHF), SGS SA (+ 0,49 Prozent auf 94,34 CHF) und Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 648,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-3,42 Prozent auf 88,00 CHF), Richemont (-3,10 Prozent auf 167,25 CHF), Holcim (-1,92 Prozent auf 62,46 CHF), Sika (-1,78 Prozent auf 170,65 CHF) und Roche (-1,67 Prozent auf 354,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 742 799 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Richemont
|
08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
08.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Zürich: SMI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in Zürich: So performt der SMI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|32,55
|0,12%
|Holcim AG
|67,50
|-1,57%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|241,00
|0,00%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 310,00
|1,84%
|Partners Group AG
|628,20
|-1,32%
|Richemont
|180,90
|-2,35%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|380,00
|-1,46%
|SGS SA
|100,95
|0,25%
|Sika AG
|183,35
|-1,24%
|Sonova AG
|274,10
|1,33%
|Straumann Holding AG
|94,20
|-3,52%
|Swiss Re AG
|152,70
|-0,91%
|Swisscom AG
|691,00
|-0,22%
|UBS
|41,94
|-0,90%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 196,60
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.