Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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SLI-Performance im Fokus 08.10.2026 12:26:56

Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Der SLI notiert aktuell im Minus.

Am Donnerstag gibt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,87 Prozent auf 2 201,49 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 2 207,53 Zählern und damit 0,603 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 220,92 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2 207,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 196,79 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,662 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SLI 2 265,74 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der SLI auf 2 268,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 052,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,35 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,17 Prozent auf 7 770,00 CHF), Sonova (+ 1,35 Prozent auf 255,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 224,60 CHF), SGS SA (+ 0,49 Prozent auf 94,34 CHF) und Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 648,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-3,42 Prozent auf 88,00 CHF), Richemont (-3,10 Prozent auf 167,25 CHF), Holcim (-1,92 Prozent auf 62,46 CHF), Sika (-1,78 Prozent auf 170,65 CHF) und Roche (-1,67 Prozent auf 354,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 742 799 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Amrize 32,55 0,12% Amrize
Holcim AG 67,50 -1,57% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 241,00 0,00% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 310,00 1,84% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Partners Group AG 628,20 -1,32% Partners Group AG
Richemont 180,90 -2,35% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,00 -1,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 100,95 0,25% SGS SA
Sika AG 183,35 -1,24% Sika AG
Sonova AG 274,10 1,33% Sonova AG
Straumann Holding AG 94,20 -3,52% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 152,70 -0,91% Swiss Re AG
Swisscom AG 691,00 -0,22% Swisscom AG
UBS 41,94 -0,90% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 196,60 -1,10%

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