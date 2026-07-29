Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt

Am Mittwoch notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,17 Prozent schwächer bei 2 312,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,192 Prozent fester bei 2 320,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 316,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 308,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 327,92 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,661 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 2 275,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 086,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 992,15 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,50 Prozent aufwärts. 2 327,92 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,98 Prozent auf 66,98 CHF), Sika (+ 1,44 Prozent auf 179,55 CHF), UBS (+ 1,41 Prozent auf 43,04 CHF), Lonza (+ 1,25 Prozent auf 567,20 CHF) und Straumann (+ 1,09 Prozent auf 102,10 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Logitech (-3,55 Prozent auf 84,68 CHF), VAT (-2,75 Prozent auf 587,20 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 189,50 CHF), Amrize (-1,38 Prozent auf 40,87 CHF) und Geberit (-0,90 Prozent auf 527,60 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 546 981 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307,340 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at