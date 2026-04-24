Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt am Freitagmittag

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,93 Prozent tiefer bei 2 099,43 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,388 Prozent tiefer bei 2 110,99 Punkten, nach 2 119,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 093,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 115,76 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,87 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der SLI einen Wert von 1 992,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SLI bei 2 131,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 923,81 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,40 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 1,58 Prozent auf 675,00 CHF), Nestlé (+ 0,95 Prozent auf 80,75 CHF), Schindler (+ 0,87 Prozent auf 279,00 CHF), Lindt (-0,05 Prozent auf 9 865,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,26 Prozent auf 547,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-3,09 Prozent auf 483,70 CHF), Straumann (-2,71 Prozent auf 83,14 CHF), Sika (-2,37 Prozent auf 144,00 CHF), Kühne + Nagel International (-2,11 Prozent auf 190,25 CHF) und Richemont (-2,06 Prozent auf 147,65 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 857 432 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,887 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at