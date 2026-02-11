Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 2 153,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,109 Prozent tiefer bei 2 157,24 Punkten in den Handel, nach 2 159,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 145,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 156,99 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,221 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der SLI bei 2 175,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 069,72 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Stand von 2 088,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,115 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 665,00 CHF), Lindt (+ 1,54 Prozent auf 11 880,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,52 Prozent auf 69,66 CHF), Novartis (+ 1,04 Prozent auf 122,26 CHF) und Roche (+ 1,00 Prozent auf 354,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Schindler (-8,45 Prozent auf 286,20 CHF), Adecco SA (-6,12 Prozent auf 22,10 CHF), ams-OSRAM (-4,33 Prozent auf 8,29 CHF), Julius Bär (-4,14 Prozent auf 63,06 CHF) und UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 425 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,448 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

