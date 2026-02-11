Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Kursentwicklung
|
11.02.2026 12:27:18
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 2 153,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,109 Prozent tiefer bei 2 157,24 Punkten in den Handel, nach 2 159,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 145,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 156,99 Punkten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,221 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der SLI bei 2 175,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 069,72 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 11.02.2025, den Stand von 2 088,51 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,115 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 665,00 CHF), Lindt (+ 1,54 Prozent auf 11 880,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,52 Prozent auf 69,66 CHF), Novartis (+ 1,04 Prozent auf 122,26 CHF) und Roche (+ 1,00 Prozent auf 354,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Schindler (-8,45 Prozent auf 286,20 CHF), Adecco SA (-6,12 Prozent auf 22,10 CHF), ams-OSRAM (-4,33 Prozent auf 8,29 CHF), Julius Bär (-4,14 Prozent auf 63,06 CHF) und UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 425 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,448 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09:29