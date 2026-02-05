Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt nachmittags

So bewegt sich der SLI am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,44 Prozent leichter bei 2 146,41 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,195 Prozent stärker bei 2 160,07 Punkten, nach 2 155,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 138,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 160,68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der SLI auf 2 150,98 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 022,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der SLI mit 2 063,73 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,212 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 3,35 Prozent auf 66,40 CHF), Straumann (+ 2,49 Prozent auf 97,20 CHF), SGS SA (+ 2,34 Prozent auf 95,44 CHF), Lindt (+ 1,50 Prozent auf 11 530,00 CHF) und Schindler (+ 0,71 Prozent auf 312,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-3,14 Prozent auf 969,60 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 34,29 CHF), Holcim (-1,30 Prozent auf 74,62 CHF), Lonza (-1,25 Prozent auf 519,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,07 Prozent auf 66,44 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 459 376 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 305,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Adecco SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

