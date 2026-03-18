Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SIX-Handel im Blick
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18.03.2026 17:59:23
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück
Am Mittwoch verbuchte der SLI via SIX letztendlich ein Minus in Höhe von 1,17 Prozent auf 2 032,22 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,267 Prozent höher bei 2 061,68 Punkten in den Handel, nach 2 056,19 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 062,95 Punkte, das Tagestief hingegen 2 026,34 Zähler.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,059 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 192,55 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Stand von 2 128,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 113,38 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,52 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 014,47 Zählern.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,79 Prozent auf 524,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 67,50 CHF), Holcim (+ 1,03) Prozent auf 64,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,70 Prozent auf 171,75 CHF) und Partners Group (+ 0,49 Prozent auf 828,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-6,07 Prozent auf 71,14 CHF), Nestlé (-3,55 Prozent auf 77,97 CHF), Lindt (-3,00 Prozent auf 10 680,00 CHF), Sonova (-2,90 Prozent auf 183,85 CHF) und Roche (-2,81 Prozent auf 314,80 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 244 414 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,845 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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