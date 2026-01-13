Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Performance
|
13.01.2026 09:28:59
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag gibt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,35 Prozent auf 2 167,98 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 2 171,50 Zählern und damit 0,184 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 175,50 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 174,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 167,84 Zählern.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der SLI bei 2 087,68 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 2 025,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der SLI einen Wert von 1 932,12 Punkten auf.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 1,42 Prozent auf 65,90 CHF), Lindt (+ 1,40 Prozent auf 11 580,00 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 223,00 CHF), Logitech (+ 0,65 Prozent auf 77,48 CHF) und Lonza (+ 0,64 Prozent auf 569,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Sika (-5,98 Prozent auf 154,90 CHF), VAT (-1,82 Prozent auf 430,80 CHF), Holcim (-1,64 Prozent auf 78,04 CHF), Adecco SA (-1,63 Prozent auf 22,98 CHF) und Geberit (-1,04 Prozent auf 630,80 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 227 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,718 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie mit 7,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
