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WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

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SLI im Fokus 31.08.2026 12:26:50

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus

Der SLI bewegt sich heute im Minus.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,39 Prozent tiefer bei 2 303,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,224 Prozent auf 2 306,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 312,04 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 303,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 312,75 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, stand der SLI noch bei 2 289,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 160,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 2 006,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,07 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 0,46 Prozent auf 8 755,00 CHF), Logitech (+ 0,35 Prozent auf 80,16 CHF), Swisscom (+ 0,32 Prozent auf 631,00 CHF), Amrize (+ 0,28 Prozent auf 36,00 CHF) und Sika (+ 0,26 Prozent auf 193,50 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Holcim (-1,48 Prozent auf 71,94 CHF), Galderma (-1,32 Prozent auf 168,70 CHF), Sonova (-1,19 Prozent auf 231,60 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 68,14 CHF) und Roche (-0,95 Prozent auf 355,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 738 232 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,414 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Sika AG 204,00 -0,78% Sika AG
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Swiss Re AG 149,40 -0,10% Swiss Re AG
Swisscom AG 668,00 -0,30% Swisscom AG
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