Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI im Fokus
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31.08.2026 12:26:50
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,39 Prozent tiefer bei 2 303,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,224 Prozent auf 2 306,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 312,04 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 303,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 312,75 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, stand der SLI noch bei 2 289,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 160,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 2 006,14 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,07 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 0,46 Prozent auf 8 755,00 CHF), Logitech (+ 0,35 Prozent auf 80,16 CHF), Swisscom (+ 0,32 Prozent auf 631,00 CHF), Amrize (+ 0,28 Prozent auf 36,00 CHF) und Sika (+ 0,26 Prozent auf 193,50 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Holcim (-1,48 Prozent auf 71,94 CHF), Galderma (-1,32 Prozent auf 168,70 CHF), Sonova (-1,19 Prozent auf 231,60 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 68,14 CHF) und Roche (-0,95 Prozent auf 355,30 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 738 232 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,414 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|37,85
|-1,94%
|Galderma
|177,65
|-2,18%
|Holcim AG
|75,60
|-2,35%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 310,00
|0,27%
|Logitech S.A.
|84,96
|0,52%
|Partners Group AG
|777,40
|-2,48%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|369,39
|-3,11%
|Sandoz
|72,02
|-1,75%
|Sika AG
|204,00
|-0,78%
|Sonova AG
|246,70
|-1,16%
|Swiss Re AG
|149,40
|-0,10%
|Swisscom AG
|668,00
|-0,30%
|UBS
|47,15
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
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|2 293,29
|-0,81%
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