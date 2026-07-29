Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags schwächer

Der SLI zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 2 315,86 Punkte abwärts. Zuvor ging der SLI 0,192 Prozent fester bei 2 320,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 316,39 Punkten am Vortag.

Bei 2 327,92 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 310,81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,813 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 2 275,35 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, einen Stand von 2 086,37 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 1 992,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,67 Prozent aufwärts. Bei 2 327,92 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell UBS (+ 3,28 Prozent auf 43,83 CHF), Sandoz (+ 3,01 Prozent auf 67,00 CHF), Sika (+ 2,03 Prozent auf 180,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 206,70 CHF) und Julius Bär (+ 0,48 Prozent auf 70,92 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-5,97 Prozent auf 82,56 CHF), Richemont (-1,78 Prozent auf 190,20 CHF), Swiss Re (-1,36 Prozent auf 134,15 CHF), Sonova (-1,17 Prozent auf 220,40 CHF) und Geberit (-1,16 Prozent auf 526,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 947 982 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,340 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at