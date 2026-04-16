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WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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SIX-Handel im Blick 16.04.2026 15:58:58

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI nachmittags schwächer

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI nachmittags schwächer

Kaum verändert zeigt sich der SLI derzeit.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 2 130,06 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,087 Prozent tiefer bei 2 129,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 131,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 135,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 125,11 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,70 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der SLI bei 2 040,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 173,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 867,06 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,973 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell SGS SA (+ 1,94 Prozent auf 87,30 CHF), Logitech (+ 1,76 Prozent auf 77,50 CHF), Sika (+ 1,72 Prozent auf 151,20 CHF), Sonova (+ 1,01 Prozent auf 189,10 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 154,85 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Galderma (-3,96 Prozent auf 150,40 CHF), Sandoz (-3,24 Prozent auf 65,72 CHF), VAT (-2,37 Prozent auf 553,00 CHF), Lindt (-0,98 Prozent auf 10 130,00 CHF) und Straumann (-0,76 Prozent auf 88,52 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 833 148 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,437 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,38 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Galderma 163,00 -4,12% Galderma
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 100,00 0,00% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 84,06 1,67% Logitech S.A.
Richemont 165,35 -0,51% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,00 -1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 70,22 -5,13% Sandoz
SGS SA 94,46 1,92% SGS SA
Sika AG 162,40 0,74% Sika AG
Sonova AG 202,50 -0,20% Sonova AG
Straumann Holding AG 95,00 -1,55% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 141,85 0,50% Swiss Re AG
UBS 36,37 -0,66% UBS
VAT 602,00 -1,73% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 604,60 -0,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 122,09 -0,44%

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