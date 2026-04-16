Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|SIX-Handel im Blick
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16.04.2026 15:58:58
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI nachmittags schwächer
Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 2 130,06 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,087 Prozent tiefer bei 2 129,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 131,37 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 135,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 125,11 Einheiten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,70 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der SLI bei 2 040,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 173,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 867,06 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,973 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell SGS SA (+ 1,94 Prozent auf 87,30 CHF), Logitech (+ 1,76 Prozent auf 77,50 CHF), Sika (+ 1,72 Prozent auf 151,20 CHF), Sonova (+ 1,01 Prozent auf 189,10 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 154,85 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Galderma (-3,96 Prozent auf 150,40 CHF), Sandoz (-3,24 Prozent auf 65,72 CHF), VAT (-2,37 Prozent auf 553,00 CHF), Lindt (-0,98 Prozent auf 10 130,00 CHF) und Straumann (-0,76 Prozent auf 88,52 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 833 148 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,437 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,38 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Amrize
|48,42
|-2,69%
|Galderma
|163,00
|-4,12%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 100,00
|0,00%
|Logitech S.A.
|84,06
|1,67%
|Richemont
|165,35
|-0,51%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|339,00
|-1,17%
|Sandoz
|70,22
|-5,13%
|SGS SA
|94,46
|1,92%
|Sika AG
|162,40
|0,74%
|Sonova AG
|202,50
|-0,20%
|Straumann Holding AG
|95,00
|-1,55%
|Swiss Re AG
|141,85
|0,50%
|UBS
|36,37
|-0,66%
|VAT
|602,00
|-1,73%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|604,60
|-0,26%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 122,09
|-0,44%
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