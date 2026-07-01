Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch gab der SLI via SIX zum Handelsende um 0,31 Prozent auf 2 267,21 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,328 Prozent schwächer bei 2 266,69 Punkten in den Handel, nach 2 274,15 Punkten am Vortag.

Bei 2 272,91 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 254,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,132 Prozent abwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 01.06.2026, den Wert von 2 131,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 070,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der SLI mit 1 960,75 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,40 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 288,59 Punkte. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,08 Prozent auf 562,60 CHF), Partners Group (+ 2,30 Prozent auf 677,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,22 Prozent auf 200,30 CHF), Straumann (+ 2,07 Prozent auf 108,60 CHF) und Sonova (+ 1,98 Prozent auf 195,90 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Galderma (-2,75 Prozent auf 178,85 CHF), Swisscom (-2,41 Prozent auf 608,50 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 182,70 CHF), Sandoz (-1,91 Prozent auf 71,72 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,60 Prozent auf 86,18 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 892 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 292,011 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at