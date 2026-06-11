Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent schwächer bei 2 149,19 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,531 Prozent schwächer bei 2 139,83 Punkten in den Handel, nach 2 151,25 Punkten am Vortag.

Bei 2 149,87 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 139,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 11.05.2026, den Wert von 2 097,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2 054,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der SLI mit 2 014,39 Punkten berechnet.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,083 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,36 Prozent auf 171,35 CHF), VAT (+ 1,30 Prozent auf 637,80 CHF), Galderma (+ 0,99 Prozent auf 168,30 CHF), Nestlé (+ 0,43 Prozent auf 80,07 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 79,92 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Partners Group (-2,01 Prozent auf 693,40 CHF), Geberit (-1,79 Prozent auf 495,00 CHF), Swisscom (-1,44 Prozent auf 650,00 CHF), Amrize (-1,39 Prozent auf 40,54 CHF) und Sika (-1,14 Prozent auf 147,90 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 221 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 275,101 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at