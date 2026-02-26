Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Kursentwicklung
|
26.02.2026 12:26:36
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer
Am Donnerstag sinkt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 2 212,07 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,329 Prozent schwächer bei 2 205,08 Punkten, nach 2 212,36 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 214,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 204,12 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,790 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 26.01.2026, mit 2 127,86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 072,09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 124,27 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,84 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 217,59 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 2,58 Prozent auf 874,00 CHF), Logitech (+ 2,39 Prozent auf 71,16 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 162,20 CHF), VAT (+ 1,46 Prozent auf 557,00 CHF) und Sonova (+ 1,10 Prozent auf 198,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Holcim (-4,82 Prozent auf 71,14 CHF), Amrize (-2,38 Prozent auf 48,42 CHF), Sandoz (-1,35 Prozent auf 71,44 CHF), Sika (-1,28 Prozent auf 158,45 CHF) und Swiss Re (-0,69 Prozent auf 130,20 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die Holcim-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 826 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 326,237 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
