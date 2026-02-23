Temenos Aktie

Temenos

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

SLI im Fokus 23.02.2026 15:59:30

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags leichter

Heute herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent schwächer bei 2 196,61 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,265 Prozent schwächer bei 2 194,74 Punkten, nach 2 200,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 201,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 191,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der SLI auf 2 131,64 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 033,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 114,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,12 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 209,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Zählern.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 1,44 Prozent auf 576,00 CHF), ams-OSRAM (+ 1,41 Prozent auf 8,65 CHF), Swisscom (+ 1,35 Prozent auf 713,00 CHF), Swiss Re (+ 1,08 Prozent auf 130,60 CHF) und Novartis (+ 0,82 Prozent auf 127,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-3,99 Prozent auf 891,20 CHF), Sandoz (-2,03 Prozent auf 65,68 CHF), Lonza (-2,01 Prozent auf 525,60 CHF), Temenos (-1,99 Prozent auf 64,15 CHF) und Adecco SA (-1,76 Prozent auf 21,16 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 898 396 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 320,759 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,53 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

